Bildung

Antisemitismus: Spaenle für Sensibilisierung

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) möchte auf möglichst niedriger Ebene für jede Form von Judenfeindlichkeit sensibilisieren, etwa an Polizeischulen, in den Gewerkschaften und den Sportvereinen. „Wenn wir es schaffen, dass ein öffentlicher Diskurs entsteht, dann ist das Bewusstsein, in dem Antisemitismus stattfindet, ein anderes“, sagte er am Dienstag in München.