München Antisemitismusbeauftragter Spaenle stellt Bilanz vor

Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) stellt am Freitag (11.00) in München seinen Fünf-Jahres-Bericht vor. Der frühere Kultusminister Spaenle ist seit 2018 in dem Amt. Sein Rechenschaftsbericht trägt den Titel „Für eine Kultur des Hinschauens“.

dpa