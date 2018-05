Finanzen

Anträge auf Landespflegegeld vom 8. Mai an möglich

Die Staatsregierung hält an ihrem Zeitplan zur Auszahlung des neuen Landespflegegeldes ab September fest. „Vom 8. Mai an können Anträge gestellt werden - online oder per Post. Und dann wollen wir so schnell wie möglich mit der Auszahlung beginnen“, sagte Finanzminister Albert Füracker am Freitag. Zusammen mit Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (beide CSU) stellte er nun die konkreten Pläne für die neue Behörde vor, die in diesem Sommer mit einem „Aufbauteam“ im oberpfälzischen Amberg starten soll.