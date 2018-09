Schule Antworten beim Lehrermedientag Die Aktion der bayerischen Zeitungen gibt Einblick in die digitale Medienwelt. Anmeldungen sind noch möglich.

Von Andrea Jakob

Mail an die Redaktion Unterricht mit dem Tablet – das ist ein Thema beim Lehrermedientag in Regensburg. Foto: Ina Fassbender/dpa

Regensburg.Die digitale Medienwelt stellt neue Herausforderungen – und die Frage, wie Kinder und Jugendliche auf diese vorbereitet werden. Medienbildung steht zwar im Lehrplan, doch vor dem Hintergrund der raschen Technisierung ergeben sich für Pädagogen im Schulalltag immer neue Herausforderungen.

Schnelle Hilfe in Sachen Digitalisierung und Kommunikation kommt aus der Medienwelt. Am Mittwoch, den 21. November, bieten 15 bayerische Zeitungsverlage an ihren jeweiligen Standorten wieder Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte aller Schularten und Jahrgangsstufen an. Auch die Mittelbayerische Zeitung beteiligt sich an der Aktion. Beim Lehrermedientag, der zum zweiten Mal in Regensburg stattfindet, gibt es Vorträge, Workshops und Diskussionen.

Kultusminister übernimmt Schirmherrschaft

Da Tageszeitungen den Wandel von der analogen zur digitalen Medienwelt längst vollziehen, sind sie ideale Partner für den Austausch zwischen Schulen und Medien. „Als nach wie vor reichweitenstärkstes Medium können unsere Zeitungsverlage ihre Erfahrungen bei der digitalen Transformation auch in den schulischen Bereich einbringen“, erklärt Markus Rick, Hauptgeschäftsführer des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger, der den Aktionstag koordiniert. Die Schirmherrschaft hat der bayerische Kultusminister Bernd Sibler übernommen.

Der Lehrermedientag in Regensburg

Der Lehrermedientag in Regensburg findet von 9 bis 14 Uhr in den Räumen des Pindl-Gymnasiums statt. Lehrer haben die Gelegenheit, sich mit Redakteuren der Mittelbayerischen auszutauschen. Es gibt Informationen darüber, wie die Digitalisierung die Redaktionsarbeit verändert. Neue Muster der Mediennutzung krempeln auch die Arbeitsabläufe im Alltag eines Medienhauses um. In einer Podiumsdiskussion zum Thema „Cybermobbing und Hate Speech“ wird unter anderem Social-Media-Experte Mathias Wagner seine Erfahrungen weitergeben. Der diesjährige Lehrermedientag möchte kompetente Anregungen liefern, wie der Unterricht den Veränderungen der Medienwelt gerecht werden kann. Aus diesem Grund können die Lehrer außerdem einen von drei Workshops besuchen: Dabei geht es um den Unterricht mit dem Tablet, um polizeiliche Präventionsarbeit im Internet oder um Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft eine Rolle spielen werden. Gedächtnistrainer André Sterner rundet das Programm ab. Er gibt Tipps, wie wir Wichtiges trotz Google im Kopf behalten.

Die Schulbehörden erkennen die Aktion als offizielle Fortbildung an. Die Anmeldung für die Veranstaltung läuft über die Datenbank der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (FIBS). Die Teilnahme ist kostenlos. Unter www.lehrermedientag.de gibt es weitere Informationen.