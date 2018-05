Prozesse

Anwälte wollen milde Strafe für NSU-Mitangeklagten

Im NSU-Prozess haben die Verteidiger des Mitangeklagten Holger G. eine Strafe von „unter zwei Jahren“ für ihren Mandanten vorgeschlagen, aber keinen konkreten Strafantrag gestellt. „Er will für seine Tat geradestehen“, sagte Rechtsanwalt Pajam Rokni-Yazdi am Mittwoch vor dem Münchner Oberlandesgericht. Der Verteidiger erörterte in seinem Plädoyer auch die Möglichkeit einer Bewährungsstrafe, ohne eine solche aber förmlich zu beantragen.