Kriminalität Anwohner hören Schüsse: Lagerfeuer mit Kindern Schüsse bei einem Lagerfeuer mit Kindern haben im niederbayerischen Rimbach einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Rimbach.Besorgte Anwohner hätten die Beamten alarmiert, wie sie am Samstag mitteilten. Wie sich herausgestellte, hatte ein Mann für die Kinder eine Gruselgeschichte nachgestellt und dabei auf seinem Anwesen mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert. Dabei beachtete er am Freitag nicht die Konsequenzen seines Handelns: Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffenrecht verantworten.