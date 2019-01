Soziales

Anzahl der Bufdis in Bayern nahezu stabil

Rund 3600 Frauen und Männer haben sich im vergangenen Jahr in Bayern im Bundesfreiwilligendienst engagiert. Damit ist das Interesse an dem freiwilligen Arbeitseinsatz im Freistaat nahezu konstant. Im Vorjahr gab es laut Bundesamt für Familie und zivilgeschichtliche Aufgaben mit Sitz in Köln rund 3700 „Bufdis“, 2016 waren es rund 3600.