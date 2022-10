Missbrauch Appell an Papst Benedikt zur Mitarbeit an Aufarbeitung

Die nach dem katholischen Missbrauchsskandal gegründete Initiative „Sauerteig“ fordert den emeritierten Papst Benedikt XVI. zur Mitarbeit an der gerichtlichen Aufarbeitung auf. „Sehr geehrter Papst em. Benedikt, bitte stellen Sie sich dem weltlichen Gericht“, steht in einem Brief, den die Initiative mit Sitz im oberbayerischen Garching an der Alz nach Angaben ihrer Sprecherin Rosi Mittermeier am Samstag an den früheren Kardinal Joseph Ratzinger nach Rom geschickt hat. „Ihre vorbehaltlose Mitwirkung bei einer gerichtlichen Klärung wäre ein bedeutender Schritt, der für alle Kirchenverantwortlichen als Vorbild gelten würde.“

dpa