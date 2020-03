Erkrankung Appell: Corona-Maßnahmen einhalten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und bayerische Minister äußern sich zur Coronavirus-Krise. Es gibt weitere Maßnahmen.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, gehen gemeinsam zur Sitzung des bayerischen Kabinetts in der Staatskanzlei. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

München.Am Dienstag gab es in München erneut eine Pressekonferenz im Rahmen der Coronavirus-Krise. Ministerpräsident Markus Söder erweiterte den am Montag vorgestellten Maßnahmenkatalog. „Es ist eine Zeit der Einschränkungen“, sagte er. Dazu müsse aber jeder seinen Teil beitragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht es als „Aufgabe der Nation, jeden Bürger zu schützen“. Wichtig sei das gemeinsame Zusammenstehen.

„Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber zur Sorge“, sagte Söder. Er bittet die Bevölkerung, die Maßnahmen zu befolgen. Wichtig sei die Rücksicht für die Älteren, um diese nicht anzustecken. „Das ist ein Charaktertest für Gesellschaft.“ Wichtig sei es, keine Hamsterkäufe zu tätigen, da das reguläre Leben weitergehe. Die Lebensmittelversorgung sei ausreichend gesichert. Jedoch müssen „wir Einschränkungen machen“, fügte er hinzu. „Die Lage ist ernst und wir müssen entschlossen darauf reagieren“, sagte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Bewusst gebe es laut Söder keine Ausgangssperre, er hoffe aber, dass die bereits erlassenen „Maßnahmen greifen“. In diesem Zusammenhang appellierte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml an die Bevölkerung: „Machen Sie mit – nur so können wir es schaffen.“

Einen Tag nach der Schließung von Schulen und Kitas bedankte sich der bayerische Ministerpräsident bei diesen Einrichtungen. „Die Notfallbetreuung hat gut funktioniert“, sagte Söder.

Ergänzung der erlassenen Maßnahmen

Der bayerische Ministerpräsident verwies auf den umfangreichen Maßnahmenkatalog vom Vortag und ergänzte die Katastrophenfall-Maßnahmen um einige Punkte. „Es werden 400 neue Mitarbeiter in Gesundheitsbehörden angestellt, um Gesundheitsämter zu entlasten und ihnen zu helfen“, verkündete er. Zudem wiederholte er, dass nicht notwendige Operationen in Krankenhäusern verschoben werden müssen. Es kann sein, dass von einen auf den anderen Tag Infektionen nach oben schnellen. „Darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagte er.

Bereits am Dienstag seien 500 Medizinstudenten zur Unterstützung an Universitätskliniken akquiriert worden. Ziel sei es, noch weitere ins Boot zu holen. Zudem sollten Rehakliniken helfen, Betten zu erweitern. „Auch andere Bereiche wie Hotels werden überprüft“, so Söder. Darüber hinaus sollen die Tests erhöht werden, u.a. mit neuen Verfahren.

„Wenn wir so tiefgreifende Maßnahmen für die Gesamtbevölkerung haben, ist es wichtig, dass wir dabei nicht nachlassen, die Krankheit einzudämmen“, sagte Huml. Die ersten bestellten 48 Beatmungsgeräte sollen laut Huml „heute oder spätestens in den nächsten Tagen geliefert werden“. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die erlassene Meldepflicht für Beatmungsgeräte.

Wichtig: Hygienemaßnahmen umsetzen

Huml verwies erneut darauf, wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben und Hygienemaßnahmen umzusetzen. „Abstand halten, Hände waschen und auf das Umfeld Acht geben“ sei laut Söder enorm wichtig. „Das bisschen Einschränkung kann einen großen Effekt haben und Leben retten.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lobte die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und dem Freistaat seit dem ersten Tag der Infektion in Bayern – „Stichwort: Webasto“, sagte er. Er betonte ebenfalls, dass es wichtig sei, dass sich die Bevölkerung an die erlassenen Maßnahmen halte, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Es gilt, „eine schwere Erkrankung für die Liebsten und die Gesellschaft vermeiden“, sagte er. Dafür brauche es Solidarität zwischen den Generationen. Achtsamkeit und Vorsicht sei vor allem gegenüber älteren Menschen, aber auch Menschen mit Vorerkrankungen wichtig.

Noch diese Woche: Hilfe für Wirtschaft

In Absprache mit dem Bund seien keine touristische Übernachtungen mehr möglich. Auch Busreisen seien verboten. Söder verwies erneut auf die Einschränkungen bei Pflege- und Senioreneinrichtungen.

Bei Dienstleistern wie Frisören, die weiterhin geöffnet haben dürfen, sei es wichtig, den Mindestabstand einzuhalten. „Mitarbeiter und Kunden sollen geschützt werden“, betonte der Ministerpräsident. Ziel der Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenfalls sei, die optimale Sicherung der Versorgungslage für die Bevölkerung.

Im Wirtschaftsbereich verwies Söder erneut auf den bereits beschlossenen Schutzschirm in Höhe von 10 Milliarden Euro. „So schnell, so direkt hilft nur der Freistaat Bayern“, sagte er im Vergleich zu anderen Bundesländern, „Kein Bundesland leistet so große und so schnelle Hilfe.“ Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte, dass es wichtig sei, dass die Betriebe für die Grundversorgung durchhalten können und auch nach der Krise weiterarbeiten können.

Aiwanger sagte, dass es gerade große Bemühungen um Atemschutzmasken gebe. Für kommende Woche sei eine Lieferung versprochen. Er vergewissert sich am Dienstag selbst bei einem Firmenbesuch, ob der Liefertermin eingehalten werden kann. Auch die Bankgeschäfte sollen aufrechterhalten werden. Und auch die „Infrastruktur bei Energieversorgern muss sichergestellt werden“. Verwandte Brachen würden ab kommender Woche Atem- und Mundschutzmasken herstellen.

Aktuell arbeitet das Wirtschaftsministerium daran, dass in naher Zukunft eine Arbeitsplattform zur Verfügung gestellt werden kann. „Wir müssen sicherstellen, dass Arbeitskräfte, die an einer Stelle freigestellt werden, an anderer Stelle eingesetzt werden können“, sagte er. Dafür sei Flexibilität wichtig. Er verwies darauf, dass die Kurzarbeiter-Regelung rückwirkend ab 1. März angewendet werden kann. „Wichtig ist, dass die Betriebe draußen flüssig bleiben“, betonte er. Darum verwies er auf zahlreiche Hilfsmöglichkeiten für Unternehmen. „Das dient der Liquiditätssicherung“, sagte Aiwanger. Bereits in dieser Woche könnten die ersten Gelder ausgezahlt werden, damit es zu keinen Problemen komme.

Markus Söder kündigte außerdem an, dass noch diese Woche ein neues bayerisches Infektionsschutzgesetz erlassen werde.

