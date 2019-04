Wetter Aprilwetter zum Start in den Mai Tiefs sorgen für Schauer und Wind. Die Temperaturen sinken. Vor den Eisheiligen droht in der Oberpfalz wieder Bodenfrost.

Mail an die Redaktion Regentropfen haben sich auf einer Autoscheibe gesammelt. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv

München.April, April, der macht, was er will – und das zum Maianfang. Vorerst ist Schluss mit Grillen, denn die Tiefs Theodor und Uli sorgen für Schauer und Wind. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, wird es in der Nacht zum Sonntag kalt – woran sich auch tagsüber wenig ändert. Bei Temperaturen von 6 bis 14 Grad Celsius dürften selbst begeisterte Biergartengänger zu Hause bleiben.

Kurz vor Beginn der Eisheiligen am 11. Mai gibt es nach DWD-Angaben am Montag noch einmal Bodenfrost in Franken und der Oberpfalz. Woran sich Hobbygärtner stören, darüber freuen sich die Skifahrer: Die Schneegrenze sinkt in den Alpen auf 1000 Meter. In höheren Gebirgslagen wird Neuschnee von bis zu 20 Zentimetern erwartet.

Laut DWD bleibt es im Freistaat auch in den nächsten Tagen wechselhaft mit wenig Sonne. Jedoch pünktlich zum Tanz in den Mai soll es wieder etwas trockener werden, die Sonne spitzt zumindest im Norden Bayerns ab und zu zwischen den Wolken hervor.

