Bahn Arbeiten auf S-Bahn-Stammstrecke laufen wie geplant Die Arbeiten auf der sogenannten S-Bahn-Stammstrecke in München sind wie geplant verlaufen.

Ein S-Bahn-Schild hängt an einer S-Bahn Station in München vor einem dunklen Morgenhimmel. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

München.Die vorerst letzte Sperrung der Strecke zwischen Pasing und Ostbahnhof durch die Landeshauptstadt geht damit am Montagmorgen zu Ende. Ab etwa 4.30 Uhr sollen die Züge wieder rollen, wie ein Bahnsprecher am Sonntag sagte.

Während der Sperrung mussten Reisende auf Alternativen wie die U-Bahn oder Tram ausweichen. Die Bahn hatte außerdem einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Grund für die Sperrungen an allen vier Wochenenden im August sind vor allem Modernisierungsmaßnahmen. Die Deutsche Bahn baut an einigen unterirdischen Bahnhöfen neue Decken- und Wandverkleidungen ein. Die gesamte Stammstrecke soll ein weiteres Mal im Oktober, „weit nach dem Oktoberfest“ gesperrt werden, wie der Bahnsprecher mitteilte.

Die Stammstrecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren nach Angaben der Bahn dort rund 1000 Züge, rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn an jedem Werktag. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird in der Landeshauptstadt eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2028 in Betrieb gehen und überwiegend durch einen neuen Tunnel verlaufen.