Unfälle Arbeiter auf Dach durch Stromschlag schwer verletzt Beim Reinigen einer Photovoltaikanlage auf einem unterfränkischen Supermarktdach ist ein Arbeiter durch einen Stromschlag schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv

Hofheim in Unterfranken.Der 30-Jährige hatte nach Angaben der Polizei vom Mittwoch mit einer Carbonstange hantiert und war dabei offenbar einer Mittelspannungsleitung mit 20 000 Volt zu nahe gekommen. Der Mann erlitt am Dienstag in Hofheim in Unterfranken (Landkreis Haßberge) Verbrennungen und kam in ein Krankenhaus.