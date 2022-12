Günzburg Arbeiter bricht zwei Meter durch Dachisolierung: Krankenhaus

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Einfamilienhauses im schwäbischen Landkreis Günzburg ist ein Dachdecker zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Der 55-Jährige kam nach dem Arbeitsunfall am Dienstag mit Verletzungen in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Mittwoch. Vermutlich aus Unachtsamkeit durchbrach er demnach die Dachisolierung.

dpa