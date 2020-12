Anzeige

Unfälle Arbeiter erleidet bei Sturz Schädelbruch und Gehirnblutungen Ein Bauarbeiter hat sich in der Oberpfalz bei Montagearbeiten schwer verletzt.

Laaber.Der Mann stürzte bei der Befestigung eines Balkons an einem Haus in Laaber (Landkreis Regensburg) von einer Staffelei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei er am Mittwoch so stark gegen die Hauswand geprallt, dass er einen Schädelbruch und Gehirnblutungen erlitt. Der Arbeiter wurde bewusstlos ins Krankenhaus gebracht.