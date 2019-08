Unfälle Arbeiter fällt von Gerüst und stirbt Ein 57 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten an einem Dach in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) von einem Baugerüst in den Tod gestürzt.

Weißenburg.Der Arbeiter sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Warum der Mann am Montagabend vom Gerüst fiel, sei noch nicht geklärt. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.