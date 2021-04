Anzeige

Unfälle Arbeiter stirbt bei Unfall in Lagerhalle Bei einem Betriebsunfall in einer Lagerhalle in Landsberg am Lech ist ein 59-jähriger Arbeiter gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Landsberg am Lech.Der Mann sei mit einem elektrischen Hubwagen gefahren und mit einem Rolltor kollidiert, das sich gerade öffnete, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch den Aufprall habe der Lagerist so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-189076/2