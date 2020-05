Anzeige

Unfälle Arbeiter stürzt von Tennishallen-Dach und stirbt Vom Dach einer Tennishalle ist ein Arbeiter in Mittelfranken gestürzt und wenig später gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa/Symbolbild

Hilpoltstein.Der ältere Mann war auf dem Dach mit einer Reparatur beschäftigt, als plötzlich ein Dachteil nachgab und er in die Tiefe fiel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Arbeiter starb am Montag noch am Unfallort in Hilpoltstein im Landkreis Roth. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Ursache auf.