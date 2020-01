Unfälle Arbeiter unter Hackschnitzelmaschine eingeklemmt Bei Wartungsarbeiten in einem Sägewerk im unterfränkischen Burgpreppach (Landkreis Haßberge) ist ein Arbeiter unter einer Hackschnitzelmaschine eingeklemmt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Archiv

Burgpreppach.Der 59-Jährige habe zwei Brüche am Schien- und Wadenbein erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Mitarbeiter des Sägewerks am Donnerstag die Maschine wartete, setzte sich durch eine Unachtsamkeit ein Förderband unterhalb der Maschine in Gang. Die Beine des Mannes wurden unter die Maschine gezogen und eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft prüft nun ein Sachverständiger, wie es zu dem Unfall kam.