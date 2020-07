Anzeige

Unfälle Arbeiter verletzt sich beim Lampenwechsel lebensgefährlich Bei Arbeiten an einer Straßenlaterne in Aschaffenburg ist ein Mitarbeiter der Stadtwerke lebensgefährlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Aschaffenburg.Ob der 60-Jährige einen Stromschlag erlitt und deshalb drei Meter in die Tiefe auf einen Radweg fiel, war am Donnerstag laut Polizei noch unklar. Ein Fahrradfahrer hatte den Mann am Mittwochmorgen gefunden. Der Arbeiter sollte eigentlich eine Lampe an einer Straßenlaterne wechseln.