Unfälle Arbeiter von umstürzendem Baum verletzt Bei Fällarbeiten ist ein Mann in Augsburg von einem umstürzenden Baum verletzt worden.

Augsburg.Der 34-Jährige zersägte gerade einen bereits gefällten Baum, als sein 53-jähriger Kollege einen weiteren abholzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieser habe den 34-Jährigen getroffen und mittelschwer am Kopf und Oberkörper verletzt. Der Mann wurde Polizeiangaben zufolge am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 53-Jährige den zweiten Baum fällte, war zunächst unklar. Ihn erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.