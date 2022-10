Main-Spessart Arbeiter zwischen zwei Wänden eingequetscht: Schwer verletzt

Beim Aufbau eines Fertighauses ist ein 27-Jähriger zwischen zwei Wänden eingequetscht und schwer verletzt worden. Polizeiaussagen vom Donnerstag zufolge war der Bauarbeiter in dem Haus in Retzstadt (Landkreis Main-Spessart), um eine an einem Kran befestigte Zwischenwand einzubauen. Als diese am Mittwochmorgen ins Schwingen geriet, erfasste die Wand den Mann und quetschte ihn zwischen einer bereits befestigten Außenwand ein. Der 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

dpa