Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahl in Bayern steigt an Im Mai ist die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zu April nochmals angestiegen. Demnach waren rund 2,8 Millionen ohne Job.

Mail an die Redaktion Die Zahlen kommen von der Agentur für Arbeit in Nürnberg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai wegen der Folgen der Corona-Krise im Vergleich zum April noch einmal um 169 000 auf 2,813 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit sogar um 577 000 Personen nach oben.

Der Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-Pandemie unter Druck. Im April war die Zahl der Menschen ohne Job im Freistaat auf 272 000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 3,6 Prozent und damit auf den höchsten Wert für einen April seit fünf Jahren. Knapp 120 000 Unternehmen hatten nach Angaben der Regionaldirektion in Nürnberg Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts trifft die Corona-Krise den bayerischen Arbeitsmarkt besonders hart: Ein Fünftel der Unternehmen hat danach beschlossen, Jobs abzubauen. (dpa)