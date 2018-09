Arbeitsmarkt

Arbeitslosenzahl sinkt im September auf 207 005

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im September auf 207 005 zurückgegangen. Das waren 10 272 Jobsucher weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl um 14 057 Arbeitssuchende zurück. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum August um 0,1 Punkte auf 2,8 Prozent.