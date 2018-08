Arbeitsmarkt

Arbeitslosenzahl wohl gestiegen

Die Zahl der Jobsucher im Freistaat ist nach Ansicht von Experten im Sommermonat August gestiegen. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute in Nürnberg die aktuellen Zahlen bekannt. Ein leichtes Plus ist in diesem Monat üblich, weil sich Firmen während der Betriebsferien mit Einstellungen eher zurückhalten und viele Schüler und Lehrlinge sich nach ihrem Abschluss vorübergehend arbeitslos melden. Im Juli waren im Freistaat etwa 201 200 Männer und Frauen arbeitslos. Die Quote lag bei 2,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie im August 3,2 Prozent.