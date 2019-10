Festnahme Arcaden-Schläger in Slowenien verhaftet Der flüchtige Afghane, der vor den Arcaden im Februar willkürlich Passanten angriff, ist in Haft. Das teilt die Polizei mit.

Von Christian Eckl

Vor den Regensburger Arcaden wurden im Februar 2019 Passanten willkürlich verprügelt.

Regensburg.Nun sitzt der Mann wieder in Haft: Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, wurde Muschtaba H. am 10. September 2019 in Slowenien festgenommen, nachdem er versuchte hatte, unter falscher Identität dort einen Asylantrag zu stellen. Er wurde nach Deutschland ausgeliefert, wo er am 19. September eintraf, von der Bundespolizei übernommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

H. war am 24. Juli aus der Untersuchungshaft in Mittelfranken in das afghanische Generalkonsulat nach München-Grünwald gebracht worden. Von dort aus gelang es ihm, aus dem Toilettenfenster zu fliehen. Seither wurde nach ihm gefahndet.

Dem am 1. Januar 2000 in Afghanistan geborenen Mann wird vorgeworfen, zusammen mit einem zwischenzeitlich verurteilten Landsmann am 4. Februar 2019 vor den Regensburg Arcaden zunächst einen 53-Jährigen angegriffen zu haben.

Auf Rentner am Boden liegend eingeprügelt

Auf der Flucht durch den Wald beim Peterskircherl brachten sie einen 75-jährigen Rentner zu Fall und prügelten auf dem Mann ein, als er schon auf dem Boden lag. Als ein syrischer Asylbewerber dazwischen ging und dem Mann helfen wollte, wurde auch der niedergeprügelt. Die letzte Tat ereignete sich vor dem Hauptbahnhof. Dort prügelte der 18-Jährige und der jetzt erneut festgenommene 19-Jährige auf einen 49-jährigen Iraker ein.

Das Gericht verurteilte den 18-jährigen Landsmann von Muschtaba H. bereits vergangene Woche zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren wegen fünffacher gefährlicher Körperverletzung. Auch die Attacke auf einen 75-jährigen Rentner rechnete das Gericht dem jungen Mann zu, obwohl beim Prozess klar geworden ist, dass H. hauptsächlich auf den Rentner eingedroschen hatte.

Staatsanwältin sprach von immenser Gewalt

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer von „immenser Gewalt“ gesprochen, die „das Sicherheitsempfinden einer ganzen Stadt beeinträchtigte“. Die Anklägerin verglich die Taten mit jenen von Amberg, die kurz vor Jahreswechsel verübt worden waren.

Zwischenzeitlich wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geprüft, ob der nun in Slowenien verhaftete H. Helfer für seine Flucht hatte. Diesbezüglich ergaben sich bislang keine Hinweise, teilte die Polizei mit.