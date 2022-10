Landkreis Donau-Ries Archäologen entdecken mittelalterliche Nuss- und Feigenreste

Ausgrabungen in Schwaben geben Archäologen Einblicke in die Ernährungsgewohnheiten der Menschen im Mittelalter. Bei den Grabungen im Zentrum von Monheim (Landkreis Donau-Ries) stießen die Wissenschaftler auf zahlreiche botanische Spuren und somit auf Reste von Roggen, Saat-Hafer, Hanf, Haselnüssen, Wald-Erdbeeren, Kirschen, Schlehen, Brombeeren, Himbeeren und Blasenkirschen, wie das Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag berichtete.

dpa