Technik Architektur zum Anfassen Im Museum der Bayerischen Geschichte finden Besucher auch berühmte Bauwerke. Möglich wird das durch ein 3D-Druck-Verfahren.

Merken

Mail an die Redaktion Jörg Kaltmaier von der Firma voxeljet aus Friedberg bei Augsburg, Architekturdesigner Robert Reiter, Dr. Rainhard Rieperting, stellvertretender Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, und Dr. Andreas Kuhn, Leiter Museumspädagogik im Haus der Bayerischen Geschichte (v.l.), begutachten das 3D-Modell des Schlosses Neuschwanstein in der Dauerausstellung. Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.Ein Hightech-Produktionsverfahren und ausgetüftelte Designarbeit machen es möglich: Vom Kloster Weltenburg über die BMW-Welt und ein Oktoberfestzelt in München bis hin zu Schloss Neuschwanstein sind in der Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“ des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg zehn Modelle besonderer Bauwerke vertreten. Ihr einendes Motto: Bayern ist mehr als die Zwiebeltürme der barocken Kirchen, die vielerorts die bayerische Landschaft prägen. Die weltweit wohl prominenteste Bauikone für Bayern ist das Schloss Neuschwanstein. Aber auch die Bierpaläste mit ihren vielen tausend Plätzen gelten als bayerische Bau-Erfindung und stehen für die Wirtshauskultur.

Möglich wurde das Kulturkabinett durch die finanzielle Unterstützung des Freundeskreises Haus der Bayerischen Geschichte e. V., durch das Engagement der Firma voxeljet aus Friedberg bei Augsburg und die gestalterische Tüftelarbeit des Designstudios Reiter in Augsburg.

Von der Skizze zum Modell



Das inhaltliche Konzept für das Kulturkabinett ist unter Federführung des Historikers Prof. Dr. Egon J. Greipl entstanden, der von 1999 bis 2013 Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege war. Für Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, eine herausragende und für das Museum wertvolle Teamarbeit: „Wie beim Bau der Originale stecken auch hinter den Modellen viele Köpfe. Wir sind stolz derart kreative und kompetente Partner für das Kabinett gefunden zu haben.“

Die hochmodernen 3D-Modelle stehen in der Tradition des Straubinger Modellbauers Jakob Sandtner, der im 16. Jahrhundert lebte und für seine Zeit erstaunlich präzise Ansichten bayerischer Städte anfertigte, die bis heute bedeutende kulturhistorische Dokumente darstellen. Mit seiner Arbeit musste sich der Architekturdesigner Robert Reiter erstmal auseinandersetzen, bevor es ans Planen der zehn Museumsmodelle ging: „Wir waren mit der Aufgabe konfrontiert, teilweise Jahrhunderte alte Gebäude im virtuellen Raum zu modellieren, für die keine detaillierten Pläne vorhanden waren“, sagt Reiter. „Wir mussten hunderte von Fotos sichten, Filmdokumentationen anschauen und so Stück für Stück die notwendigen Informationen zusammentragen, um die technische Umsetzung im 3D-Druck zu planen.“ Als Designbüro sei man hauptsächlich mit der Visualisierung von Neubauvorhaben beschäftigt, die jeweils nur einem kleinen Interessentenkreis zugänglich seien. „Daher freuen wir uns sehr darüber, dass unsere Arbeit mit den Modellen im Haus der Bayerischen Geschichte nun einem breiten Publikum präsent gemacht wird.“

Von der Visualisierung zum gedruckten Gebäude – die Anfertigung der Modelle wurde von der Firma voxeljet in Friedberg bei Augsburg übernommen, einem weltweit renommierten Unternehmen im 3D-Druck-Verfahren. Jörg Kaltmaier war als Manager Customer Recruitment zuständig für die Umsetzung des Projektes.

Die Bayerische Landesausstellung Eröffnung: Am Donnerstag, 26. September, wird die Bayerische Landesausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg mit einem Festakt eröffnet. Dazu werden Ministerpräsident Markus Söder und Kunstminister Bernd Sibler erwartet. An diesem Tag ist das Museum für die Öffentlichkeit geschlossen.

Dauer: Zu sehen ist die Sonderausstellung dann von 27. September 2019 bis 8. März 2020.

Objekte: Anhand ausgewählter Exponate sollen die Besucher die bayerische Geschichte von ca. 600 bis 1800 erleben. Die Objekte geben einen Einblick in das Leben in den verschiedenen Regionen des heutigen Bayern. Zudem ermöglicht die Ausstellung anhand von zehn Biografien einen Zugang zur Lebenswelt in den jeweiligen Jahrhunderten. „All diese Schätze verbindet, dass sie einmalige und zum Teil auch ganz persönliche Geschichten aus Bayern erzählen“, sagte Kunstminister Sibler.

Genaue Daten sind wichtig



Die detailgetreuen Architekturmodelle stellten auch für voxeljet ein Einsatzgebiet mit neuen Herausforderungen dar: „Als Basis für den 3D-Druck liegen uns immer CAD-Daten der zu druckenden Projekte vor – dementsprechend ist es für uns immer eine Herausforderung entsprechend einwandfreie Daten von den Interessenten zu bekommen. Erst recht, wenn es sich um komplette Gebäude handelt“, erläutert Kaltmaier. Das Resultat könne sich wirklich sehen lassen.

Für das Unternehmen sei es eine Ehre, einen Platz im Haus der Bayrischen Geschichte zu finden – zumal es sich um eine dauerhafte Ausstellung handele, sagt Kaltmaier. „Denn häufig fertigen wir in unserer Lohnfertigung eher temporäre Modelle – beispielsweise für Prototypen, erste Anschauungsmodelle oder verlorene Formen, die im Metallguss eingesetzt werden.“

Für das Haus der Bayerischen Geschichte waren für die Präsentation der Gebäude im 3D-Druck zwei weitere Themen wichtig: Die zehn Gebäude sind in einheitlichem Volumen und in einheitlicher Gestaltung dargestellt und verdeutlichen im Zusammenspiel mit der aufwendigen fotografischen Deckeninstallation mit Aufnahmen des Regensburger Fotografen Uwe Moosburger, dass das bauliche und kulturlandschaftliche Erbe in einem steten Wandel begriffen ist.

Darüber hinaus aber stehen die 3D-Drucke den sehbehinderten Besucherinnen und Besuchern als Tastmodelle zur Verfügung. Somit würden sie einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Inklusionsarbeit des Museums leisten, betonen die Verantwortlichen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!