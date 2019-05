Kriminalität Armbrustfall: Wohnung durchsucht Im mysteriösen Armbrustfall ist die Wohnung des in Passau getöteten 53-Jährigen durchsucht worden.

Ein Haus ist mit Polizei Absperrband gesichert.

Hildesheim.Wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mitteilte, war einer der in Passau gefundenen Toten, ein Mann aus Borod in Rheinland-Pfalz, ein Bekannter der in Niedersachsen tot gefundenen Frauen. Es sei eine Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet worden, um dafür weitere Belege zu finden. Dabei seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden.

Die Ursache für den Tod der 19-Jährigen und 35-Jährigen in Wittingen sei weiter unklar, hieß es. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei keine bisher unbekannte dritte Person in das Geschehen involviert.

Am Samstag waren in einer Pension in Passau die Leichen des 53-Jährigen, einer 33-Jährigen sowie einer 30-Jährigen gefunden worden. Sie starben durch Armbrustpfeile. Die Polizei geht von Tötung auf Verlangen beziehungsweise Suizid aus. In der Wohnung der 30-Jährigen in Wittingen wurden danach die Leichen ihrer Lebenspartnerin und einer 19-Jährigen entdeckt.