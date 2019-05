Parteien Arnold sieht Kühnert nun nicht mehr als SPD-Chef SPD-Landtagsfraktionschef Horst Arnold rückt von seiner einstigen Empfehlung ab, der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert solle der nächste SPD-Parteichef werden.

Mail an die Redaktion SPD-Landtagsfraktionschef Horst Arnold aufgenommen bei einem Fototermin in München (Bayern). Foto: Tobias Hase/Archivbild

München.Nach dessen jüngsten Äußerungen könne er Kühnert nicht mehr in dem Maße unterstützen wie damals, sagte Arnold am Mittwoch in München. Er betonte, er teile dessen Ansichten nicht. Andererseits verteidigte er Kühnert auch: Dieser habe als Juso-Chef einige Gedanken „im Konjunktiv“ formuliert.

Kühnert, der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, war in einem „Zeit“-Interview zum Thema Sozialismus für eine Kollektivierung großer Unternehmen wie BMW „auf demokratischem Wege“ eingetreten. Er erntete dafür teils heftige Kritik, auch aus der eigenen Partei. Im vergangenen Herbst hatte Arnold in einem Zeitungsinterview noch dafür plädiert, dass Kühnert SPD-Chefin Andrea Nahles ablösen solle.