Bilanz Arzneimittelunternehmen Dermapharm wächst im ersten Halbjahr

Das Arzneimittelunternehmen Dermapharm hat im ersten Halbjahr dank einer guten Nachfrage vor allem nach Schmerz- und Entzündungspräparaten mehr Umsatz gemacht und auch das Ergebnis weiter gesteigert. Der Erlös zog vorläufigen Berechnungen zufolge von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 471 Millionen Euro an, wie die im Index der kleineren Werte SDax notierte Firma am Dienstag in Grünwald mitteilte. Dabei profitierte Dermapharm auch weiterhin von der Impfstoffkooperation mit der Mainzer Firma Biontech und der Übernahme der C3 Cannabinoid Compound Company.

dpa