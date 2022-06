Justiz Aschaffenburger Gericht nach Bombendrohung geräumt

Nach einer Bombendrohung im Landgericht Aschaffenburg hat die Polizei die dortigen Justizgebäude am Dienstag geräumt und zwei Frauen als mutmaßliche Täterinnen ermittelt. „Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt“, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Abend mit. Die Bombendrohung war in der Früh eingegangen, gegen Mittag konnten die mit einem Großaufgebot angerückten Beamten Entwarnung geben - weder sie noch die Sprengstoffhunde hatten im gemeinsamen Gebäude des Land- und Amtsgerichtes sowie des Familiengerichtes und im angrenzenden Gebäude der Staatsanwaltschaft etwas gefunden.

dpa