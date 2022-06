Kriminalität Asylbewerber ausgebeutet: Deutscher unter Verdacht

Ein Deutscher soll laut Polizei in Österreich 233 Asylbewerber als Arbeitskräfte ausgebeutet haben. Der im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck wohnende 63-Jährige habe die Iraker vor allem für Reinigungsdienste im Alpenland vermittelt und bis zu 17 Stunden am Tag arbeiten lassen, berichteten die Ermittler am Dienstag. Es handele sich um einen Fall von Menschenhandel, organisierter Schwarzarbeit und schwerem Betrug.

dpa