Kriminalität Asylbewerber nach tödlichem Streit in Untersuchungshaft Nach dem tödlichen Streit unter Asylbewerbern in einer Unterkunft im Landkreis Aichach-Friedberg hat ein Richter gegen einen Mann Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Mail an die Redaktion Der Schattenriss eines Mannes ist in der Justizvollzugsanstalt in einer Tür zu sehen. Foto: Felix Kästle/Archivbild

Affing.Der 34-jährige Tatverdächtige kam in ein Gefängnis, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In einer Unterkunft in Affing waren zwei Eritreer am Freitag in Streit geraten. Dabei soll der 34-Jährige einen 48 Jahre alten Mann so massiv geschlagen haben, dass dieser trotz sofort eingeleiteter Reanimierung in einer Klinik an seinen Verletzungen starb. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben unklar.