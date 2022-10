Wartungsarbeiten Atomkraftwerk Isar 2 soll am Samstag wieder ans Netz

Nach Wartungsarbeiten soll das Atomkraftwerk Isar 2 in Niederbayern am Samstag wieder ans Netz gehen. „Es ist alles gelaufen wie geplant, eine Punktlandung“, sagte eine Sprecherin des Betreibers PreussenElektra am Freitag. Der Meiler in Essenbach (Landkreis Landshut) war am 21. Oktober vom Netz genommen worden, damals war der Betreiber von rund einer Woche Dauer für die Arbeiten ausgegangen. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

dpa