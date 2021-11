Anzeige

Atommüll Atommüll: Der Kampf gegen das Misstrauen Beckstein ist bereit zu Bissigkeit. Nationales Begleitgremium hat bei Suche nach Deponie für 1900 Castoren Wächterfunktion.

Von Christine Schröpf

Berlin.18 Männer und Frauen sind die offiziellen Wächter über eine faire Endlagersuche in Deutschland. Das Nationale Begleitgremium (NBG) war zuletzt allerdings in die Kritik geraten. Es fehle der Biss. Die Mitglieder müssten wegen einer ungenügenden Beteiligung der Öffentlichkeit rote Linien ziehen und notfalls mit Rücktritt drohen, hieß es in Kreisen der Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ und des Bund Naturschutz. Der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, der dem NBG angehört, äußerte sich jetzt bei einer Konferenz in Berlin deutlich zum Grat seiner potenziellen Bissigkeit. Er bezog auch klare Position zur Blockadehaltung der bayerischen Regierung in Sachen Endlager. Leitschnur, von CSU und Freien Wählern ist bekanntlich, dass im Freistaat auf keinen Fall ein geeigneter Platz für hochradioaktiven Abfall zu finden ist.

# Bei der Suche nach einer unterirdischen Deponie für 1900 Castoren war vor einem Jahr ein wichtiger Schritt erfolgt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte damals 90 potenzielle Standorte im Bundesgebiet benannt, die gut die Hälfte des Bundesgebiets und zwei Drittel Bayerns umfassen. Damit nahm der Prozess seinen Gang. Am Ende von Phase 1, voraussichtlich erst nach der Bundestagswahl 2025, wird die Liste der möglichen Standorte wohl auf nur noch zehn bis 20 geschrumpft sein. „Mit Ausnahme der Koalitionäre in Bayern geht jeder davon aus, dass es auch einen Standort in Bayern geben kann“, sagte Beckstein, „ich erlebe sogar, dass bei manchen sehr atomkraftkritischen Gruppierungen, eine gewisse Schadenfreude feststellbar wäre, wenn es nach Bayern ginge“. Hintergrund ist, dass hier in der Vergangenheit stark auf Kernkraft gesetzt und knapp ein Viertel des Atommülls produziert worden ist. Beckstein stellte aber vorsichtshalber klar: Ein zulässiges Kriterium ist das nicht.

# Der CSU-Politiker hatte ebenso für Schwarz-Orange in Bayern eine Botschaft: Der Freistaat habe im Bundesrat dem Standortauswahlgesetz zugestimmt – und damit einem Verfahren, dass bei der Endlagersuche Gesteinsvorkommen von Ton, Salz und Kristallin nach allein wissenschaftlichen Kriterien einordnet. „Die bayerische Verwaltung hat die Daten zum Auswahlverfahren auch korrekt geliefert.“ Beckstein versteht sich als unparteiischer Kontrolleur. „Ich bin nicht von Bayern entsandt, übrigens auch nicht mal von der CSU.“ Aufgabe des Nationalen Begleitgremiums sei es, Bürgern Vertrauen in eine objektive Endlagersuche zu geben. Sogar wenn das gelingt, bleibe der bis 2050 vorgesehene Bau der unterirdischen Deponie eine höchst schwierige Mission. „Zu glauben, dass allein weil es transparent läuft, jeder bereit ist, den Standort bei sich zu haben: Diese Illusion teile ich nicht. Neben der Ratio gibt es noch Emotionen und handfeste Interessen.“

# Als Endlager geeignet ist ein Wirtsgestein, in dem die rund 1900 Castoren für mindestens eine Million Jahre sicher verwahrt werden können. „Persönlich halte ich das zwar für eine Hybris des Menschen“, sagte Beckstein – den grundsätzlichen Ansatz teilt er aber sehr wohl: Es brauche einen Untergrund, der bestmögliche Voraussetzungen biete. Das Gestein muss mindestens 300 Meter tief und 100 Meter dick sein. Je nach Beschaffenheit wird das Endlager übrigens beachtliche Ausmaße haben: Die BGE hat den Mindestflächenbedarf bei Salz einmal mit drei Quadratkilometern beziffert, bei Kristallin wie etwa Granit mit sechs Quadratkilometern und bei Ton mit zehn Quadratkilometern.

# Der Kampf für die Deponie ist ein Kampf gegen das Misstrauen in der Bevölkerung: Beckstein betonte, dass sich weder er noch die anderen 17 Mitglieder scheuen, Fehlentwicklungen bei der Endlagersuche deutlich zu benennen. „Wir müssen bereit sein, richtig bösartig zuzubeißen. Aber bisher ist das nach meiner Einschätzung nicht notwendig gewesen“, sagte er. Das BGE wie auch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das die öffentlichen Beteiligungsformate umsetzt, seien sehr um ein faires Verfahren bemüht. Eine breite Beteiligung scheitere im Moment eher daran, dass bei 90 möglichen Standorten, noch wenige Bürger Brisanz verspürten.

# Nicht alle beurteilen die BASE so gut wie Beckstein. Das Bundesamt wird von Bürgern teils als zu dominant wahrgenommen. Bei der NBG-Konferenz mussten BASE-Vertreterinnen deutliche Kritik einstecken, die auch der Co-Vorsitzenden des NBG, der Münchner TU-Professorin für Umwelt und Klimapolitik, Miranda Schreurs, zu Denken gab. Als Schwachpunkt wurde unter anderem genannt, dass die Beteiligungsformate nicht alle Bevölkerungskreise gleichmäßig erreichen. Es sind vor allem Männer über 50, davon über 80 Prozent Akademiker, die sich bei den bisher drei Fachkonferenzen einklinkten.

# Das Missverhältnis soll künftig in neuen Fachforen geheilt werden – ein zusätzliches Format. Neueinsteiger sollen einfacher andocken können. Die Vernetzung der Bürger könnte per „Speed-Dating“ erleichtert werden. Forschungsdaten sollen gut aufbereitet allen zur Verfügung stehen. Am Start ist auch eine neue „U30“-AG, die junge Menschen einbindet. Der Berliner Tilman Ziel (27), Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, sieht als große Chance, dass die AG zwei Sitze im Beratungs- und Planungsgremium und damit echten Einfluss erhalten wird.

# Die intensive Beteiligung der bayerischen Kommunen steht derweil noch am Anfang. Eine Ausnahme ist Oberfranken, das in einer Koordinierungsstelle einen Geologen und eine Geoökologin beschäftigt. Städte und Landkreise finanzieren die Stellen. „Sie haben die Interessen des Fichtelgebirges von Anfang an ordentlich betreut“, sagte Beckstein. In derselben Qualität engagiere sich sonst bisher niemand.

# Zwischenlager mit Ablaufdatum

# Die Endlagersuche rückt die Lage an den deutschen Zwischenlagern in den Fokus. Der hochradioaktive Müll ist im Moment an 16 Standorten in sieben Bundesländern deponiert. In Bayern lagern an den Standorten Isar, Gundremmingen und Grafenrheinfeld im Moment insgesamt 226 Castoren – bis zum Abschalten des letzten Kernkraftwerks im Freistaat Ende 2022 wird sich die Zahl auf rund 350 erhöhen. Die Zwischenlager haben „nicht annähernd die Sicherheit, als wenn man es in einem Bergwerk 500 Meter in der Tiefe einlagert“, mahnte Beckstein.

# Die Diplom-Physikerin Oda Becker hatte kürzlich im Namen des Bund Naturschutz mögliche Sicherheitsprobleme benannt. Die Genehmigungen der Zwischenlager sind eigentlich auf 40 Jahre befristet und laufen zwischen 2034 und 2047 aus. Bis zum Bezug eines Endlagers werde das hochradioaktive Material womöglich 100 Jahre vor Ort untergebracht werden müssen. Offen sei, ob die Dichtungen der Castoren dann brüchig werden und die Dichtungsüberwachungssysteme störanfällig.

# „Wir werden eine Verlängerung der Genehmigungszeiten herbeiführen müssen“, sagte dazu auf Nachfrage Stefan Mirbeth, der Pressesprecher der Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) für die Region Süd. Alles werde dabei komplett neu aufgerollt, natürlich unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Realistisch sei, dass nach einem Endlager-Bauende 2050 weitere 20 bis 30 Jahre verstreichen, bis alle 1900 Castoren an ihrem endgültigen Platz sind. Die Frage der Dichtigkeit der Behälter habe man stets sehr genau im Blick. „Dazu verfolgt die BGZ auch ein umfassendes Forschungsprogramm.“