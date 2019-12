Kriminalität Attacke in Augsburg: Opfer war von Jugendlichen umringt Der bei einem Angriff am Freitagabend in Augsburg getötete 49-Jährige war von einer Gruppe von Jugendlichen umringt.

Mail an die Redaktion Polizisten stehen in der Nacht am Augsburger Königsplatz am Tatort. Foto: Christoph Bruder/dpa/Archivbild

Augsburg.„Dann gab es einen Schlag, der Mann fiel zu Boden“, sagte der Leiter der Augsburger Kriminalpolizei, Gerhard Zintl, am Montag in Augsburg. Die Gruppe der jungen Männer habe sich weiter bewegt und sei auf den 50 Jahre alten Begleiter des Opfers zugegangen, der seinem am Boden liegenden Bekannten zu Hilfe kommen wollte. Der 50-Jährige sei attackiert und im Gesicht schwer verletzt worden. „Der ganze Handlungsablauf hat wenige Sekunden gedauert“, sagte Zintl.

Der 49 Jahre alte Mitarbeiter der Augsburger Berufsfeuerwehr war am Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Paar auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und anschließend in einem Restaurant. Auf dem Heimweg gingen die beiden Frauen voraus, der 49-Jährige folgte mit seinem 50 Jahre alten Bekannten. Dabei kam es zum Streit mit den Jugendlichen beziehungsweise jungen Männern. Der 49-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung getötet, der 50-jährige verletzt. Die Frauen blieben körperlich unverletzt. Sieben Verdächtige wurden seitdem festgenommen.