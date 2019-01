Kriminalität Attacke mit Zigarettenkippe: Jugendlicher bricht zusammen Ein 16-Jähriger ist in Oberfranken zusammengebrochen, nachdem ihm ein anderer Teenie eine Zigarettenkippe ins Gesicht gedrückt hat.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Selb.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich die beiden 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen am Vortag in einer Schule in Selb (Landkreis Wunsiedel) geprügelt. Der 14-jährige soll dem 16-Jährigen im Verlauf der Schlägerei eine Zigarettenkippe im Gesicht ausgedrückt haben. Daraufhin sei dieser bewusstlos zusammengebrochen. Der 16-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Ob der Zusammenbruch des Jugendlichen allein auf die Attacke mit der Zigarettenkippe zurückzuführen ist, war ebenso wie der Grund für die Prügelei zunächst unklar. Gegen die beiden jungen Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt.