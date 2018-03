Politische Bildung Auch eine neue Eisdiele bringt Wähler Bayernweit einmaliges Projekt: Im mittelfränkischen Roßtal wird alle zwei Jahre ein Kindergemeinderat gewählt.

Von Roland Beck, dpa

Merken

Mail an die Redaktion Kaja, Fabian und Jonathan (v. l.) stellen sich den anderen Kindern als politische Kandidaten vor. Fotos: Nicolas Armer/dpa

Rosstal.Der Wahlkampf ist eröffnet, die Kandidaten der Parteien stehen bereit. Rund 300 Wahlberechtigte haben sich am Freitagmorgen eingefunden, um sich die Programme der einzelnen Bewerber anzuhören. „Ich will, dass die Umwelt besser geschützt wird“, verspricht der erste Redner, der auf seinem Wahlplakat als seine große Stärke das Spielen mit Legosteinen nennt. „Ich will allen Freude machen“, sagt die nächste Bewerberin, die nach eigener Einschätzung besonders gut malen und zeichnen kann. Und Kandidat Nummer drei ruft ins Mikrofon: „Ich will mich für eine Eisdiele im Ort einsetzen“ – und löst damit im Publikum den ersten Begeisterungssturm aus.

Sogar kumulieren und panaschieren dürfen die Grundschüler

Alle zwei Jahre wird an der Grundschule im mittelfränkischen Roßtal ein Kinderbürgermeister und ein zehnköpfiger Kindergemeinderat gewählt. Mehrere Tage dauert das Prozedere mit Wahlkampfreden, Urnengang, Hochrechnungen und Bekanntgabe der Gewinner. So authentisch wie möglich soll dabei eine echte Kommunalwahl nachgestellt werden. „Soweit wir wissen, gibt es in Bayern keine vergleichbare Kinderwahl, die so nahe an der Realität ist“, sagt Grundschullehrerin Monika Lang, eine der Projektleiterinnen. Sogar kumulieren und panaschieren ist auf den Stimmzetteln möglich. Wählen dürfen alle Erst- bis Viertklässler. „Die Gemeinde stellt dafür echte Wahlurnen und Wahlkabinen auf“, berichtet Jugendhausleiterin Kerstin Wolf.

Drei Parteien, 29 Bewerber

In der Schulaula haben alle 29 Bewerber einen Steckbrief mit ihren Stärken und Zielen aufgehängt. „Ich kann gut Matte“, heißt es etwa in der schriftlichen Bewerbung von Dominik, der in seinem Wahlprogramm als einen Punkt saubere Schultoiletten aufgelistet hat. Einige der Kinder haben auch ein Bewerbungsfoto auf den Zetteln aufgeklebt. Das Foto von Fabian zeigt den Viertklässler an einem Rednerpult, eben ganz ein Politiker. „Ich war schon Kindergemeinderat und kandidiere diesmal als Kinderbürgermeister, weil man da noch mehr mitbestimmen kann“, erzählt der Grundschüler, der für die „Freizeit-Kids“ ins Rennen geht. Drei Parteien, die sich die Kinder ausgedacht haben, gibt es. Auf viele Wählerstimmen hoffen auch „Die Bunten“, die vor allem Umweltthemen aufgreifen wollen, und die „Sozial-Kids“, die sich für mehr Gerechtigkeit und Kinderrechte stark machen.

Themen gehen in Gemeinderat

„Was der Kindergemeinderat beschließt, behandeln wir entweder im Gemeinderat oder wird direkt an meine Verwaltung weitergegeben“, sagt Johann Völkl (SPD), der richtige Bürgermeister des Ortes im Landkreis Fürth mit knapp 10 000 Einwohnern. Der 2014 erstmals gewählte Kindergemeinderat kommt unter Vorsitz des Kinderbürgermeisters alle sechs bis acht Wochen in einem Klassenzimmer zusammen. Dazwischen tagen Ausschüsse zu den Themen Menschenrechte, Umwelt und Freizeit – ein volles Programm also für die jungen Politiker.

Etliche der Kinder, die im ersten Roßtaler Kindergemeinderat vor vier Jahren dabei waren, engagieren sich auch heute noch in der Marktgemeinde. „Die Kinderwahlen fördern die Sozialkompetenzen ungemein“, sagt Lehrerin Monika Lang. „Im Lehrplan kommen Demokratie und Wahlen zwar auch vor, aber mit diesem Projekt erleben die Schüler das alles in der Praxis. Das kann kein Schulbuch leisten.“

Weitere Geschichten aus ganz Bayern lesen Sie hier.