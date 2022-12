Im Überblick Auch in dieser Nacht warnt der DWD: Hier in der Region wird es glatt

Mail an die Redaktion Erneut warnt der DWD vor Glatteis. −Symbolbild: Armin Weigel/dpa

In der Nacht zum Freitag steht im Süden und Südosten erneut eine gefährliche Wetterlage an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Lesen Sie hier, ob auch ihre Stadt oder ihr Landkreis betroffen ist.

Vom Bodensee bis in den Großraum Passau kann es laut DWD zu gefrierendem Regen und daher zu Glatteis kommen, hieß es. Am Freitag rechnen die Meteorologen mit einem oftmals heiteren, aber kalten Wintertag. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus drei und plus drei Grad. Vom Niederrhein bis zur Ostsee gibt es einzelne leichtere Schneeschauer, ansonsten bleibt es laut der Vorhersage niederschlagsfrei.

Im gesamten Bayern wart der DWD ab Donnerstagmittag bis zum Freitagmittag vor Frost. In einigen Teilen von Ostbayern kann es zudem zu gefährlicher Glätte kommen. Diese Warnung gilt von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr. Demnach kommt es ab dem späten Donnerstagabend von Süden her zu gefrierendem Regen. Im Laufe der Nacht zum Freitag geht der Regen von Nordwesten her zunehmend in Schnee über, so der DWD. Durch das verbreitete Glatteis seien Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr möglich. Es besteht akute Rutschgefahr.

Glatteiswarnungen (Stufe 3 von 4) gelten für folgende Städte und Landkreise:

Niederbayern

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Kelheim

Stadt und Landkreis Landshut

Stadt und Landkreis Passau

Landkreis Pfarrkirchen

Landkreis Regen

Landkreis Straubing-Bogen

Oberbayern

Landkreis Altötting

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Mühldorf am Inn

Stadt und Landkreis Rosenheim

Landkreis Pfaffenhofen

Landkreis Traunstein

Vor Glätte (Stufe 2 von 4) warnt der DWD in folgenden Landkreisen:

Oberpfalz

Landkreis Cham

Landkreis Regensburg

Landkreis Weiden

Oberbayern

Neuburg an der Donau

− dpa