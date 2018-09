Jubiläum Auch mit den Ohren kann man lesen Vor 60 Jahren startete die Hörbücherei für Blinde mit 200 Titeln. Heute versorgt sie Tausende Sehbehinderte mit Literatur.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Christian Seuß, der Vorsitzende der Hörbücherei, ist selbst blind. Kontinuierlich macht er in den Bezirken Werbung für den Verein. Foto: Bäumel-Schachtner

München.Wer Literatur liebt und wer erblindet, für den schließt sich die Welt der bedruckten Seiten zwischen zwei Buchdeckeln. Aber es öffnet sich ein neues Tor. Zu verdanken ist dies dem Verein Bayerische Hörbücherei für Blinde, Seh- und Lesebeeinträchtigte. Dieser bietet speziell aufbereitete Hörbücher für alle, die nicht mehr lesen können, aber dennoch regelmäßig einen Ausflug in die Welt der Romane und Geschichten machen möchten. Heuer feiert der eingetragene Verein seinen 60. Geburtstag.

Wunsch vieler Menschen mit Sehbehinderung

Der Vereinsvorsitzenden Christian Seuß, selbst erblindet, zeichnet eine Erfolgsgeschichte. Entstanden sei der Verein aus dem Wunsch vieler Menschen mit Sehbehinderung, ebenfalls Bücher und Zeitschriften konsumieren zu können – dieser sei zehn Jahre nach dem Krieg aufgekeimt. „Wir hatten damals die Ära des Spultonbands, es war ab da also möglich, Bücher aufzunehmen“, blickt Seuß zurück. 1955 seien erste Hörbuchvereine in Marburg und Münster entstanden und auch der Freistaat Bayern habe sich aufgerufen gefühlt, etwas zu machen.

Erste Ausleihen waren 1959 möglich

Im Dezember 1958 schlug die Geburtsstunde des Vereins, bereits im Januar 1959 sind die ersten Ausleihen erfolgt: „Wir starteten mit 300 Hörern und 200 Buchtiteln.“ Das Tonband habe bis 1981 Bestand gehabt und sei von der Hörkassette verabschiedet worden. „In dieser Zeit waren die Ausleihzahlen besonders hoch, denn die Kassette war absolut einfach zu bedienen, was auch für ältere Menschen gut war – ein Kassettenrekorder ist bedienbar wie ein Toaster“, schmunzelt Seuß. Lästig sei allerdings der Verschleiß gewesen: „Was für ein Bandsalat.“

Abgelöst wurde die Kassette von der CD. 2009 sei die sogenannte Daisy-CD, ein spezielles Speichermittel mit MP3-Funktion, eingeführt worden. Inzwischen sei man bei Phase vier, es gebe Hörbücher nun auch als Download.

„Wir sind eine öffentliche Leihbibliothek für Menschen, die Gedrucktes nicht handhaben können.“ Christian Seuß, Vorsitzender des Vereins Bayerische Hörbücherei für Blinde, Seh- und Lesebeeinträchtigte



„6000 Hörer greifen auf unser Angebot zurück“, sagt Seuß. Rund 400 Hörer nutzen das Online-Angebot, der Rest der Medien wird per kostenfreie Blindensendung per Post verschickt. „Wir sind eine öffentliche Leihbibliothek für Menschen, die Gedrucktes nicht handhaben können“, erklärte Seuß. Der Sitz sei in München, die Ausdehnung bayernweit.

Die Blindenhörbücherei Motto: Der Verein Bayerische Blindenhörbücherei hat sich den Slogan „Bücher besser hören“ zum Motto gemacht. Vorstand Christian Seuß erklärt: „Derzeit nähern wir uns der 400 000 Titeln.“

Prognose: Seuß sagt: „Die Menschen werden immer älter, und im Alter nehmen die Sehbehinderungen zu. Laut einer Studie wird es 2030 neun Millionen stark sehbehinderte Menschen in Deutschland geben.“

Man leihe aber nicht nur Hörbücher aus, man erstelle auch selber welche. „Die Maxime lautet, je mehr Geld wir haben, desto mehr Bücher können wir machen.“ Über 8000 Bücher seien inzwischen über die Jahre von derzeit 25 Sprechern selbst produziert worden, derzeit seien es rund 300 im Jahr. Der Verein habe ein Haushaltsvolumen von jährlich 800 000 Euro, 40 Prozent dabei sei Eigenvolumen. Seuß sagt: „Die Hörer spenden fleißig, wir haben Sponsoren und Hörbuchpatenschaften sowie Einrichtungen wie die Bezirke, die uns unterstützen und tun alles, dass es so bleibt.“

