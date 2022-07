Polizei Auch Polizei bekommt Spammails

Eine Erbschaft in Millionenhöhe - und der glückliche Erbe soll ausgerechnet eine Polizeiinspektion in der Oberpfalz sein. Eine betrügerische E-Mail hat die Beamten aus Amberg am Montag erreicht: Ein Geschäftsmann sei 2017 ums Leben gekommen und hätte 16,2 Millionen Pfund hinterlassen. Polizeiaussagen vom Dienstag zufolge schrieb der Absender in schlechtem Deutsch man müsse nur „diverse Kontaktdaten“ herausgeben. Dann würde man 45 Prozent des Erbes bekommen - etwa 8,5 Millionen Euro.

dpa