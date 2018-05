Auto

Audi-Chef räumt gravierenden Fehler ein

Audi-Vorstandschef Rupert Stadler hat im jüngsten Fall mutmaßlicher Abgas-Tricksereien schwere Fehler eingeräumt. „Der Arbeitsfehler in einer unserer Fachabteilungen ist gravierend. Es ist aber keine neue Manipulationssoftware“, sagte Stadler am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Autobauers in Ingolstadt.