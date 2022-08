Autorennen Audi-Chef: Schnelle Siege in Formel 1 „nicht realistisch“

Audi rechnet nicht mit schnellen Erfolgen für sein Formel-1-Projekt. Siege im ersten Jahr nach dem Einstieg des Autobauers in die Rennserie zur Saison 2026 seien „nicht realistisch“, sagte Audi-Vorstandschef Markus Duesmann am Freitag in Spa-Francorchamps. „Innerhalb von drei Jahren sollten wir sehr wettbewerbsfähig sein“, fügte Duesmann hinzu. Die Volkswagen-Tochter hatte zuvor verkündet, sich mit dem Wechsel auf ein neues Motorenreglement 2026 in der Königsklasse des Motorsports engagieren zu wollen.

dpa