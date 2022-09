HU-Plakette 1980 abgelaufen Audi-Oldtimer aus See in der Oberpfalz geborgen: Polizei sucht Besitzer

Aufgrund des Fahrzeugzustands geht die Polizei davon aus, dass sich der Audi-Oldtimer für längere Zeit im Wasser befand.

Mit diesem Vergleichsbild zeigt die Polizei, wie das Audi 100 Coupé S vor seinem Aufenthalt im See aussah. Foto: Polizei

Im Pfreimdstausee Kainzmühle in der Oberpfalz ist ein seltener Audi-Oldtimer mit Schwandorfer Kennzeichen entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass er längere Zeit unter Wasser war und sucht nun nach Hinweisen zum Besitzer.

Im Zuge anstehender Sanierungsmaßnahmen am Staubauwerk des Pfreimdstausees in der Nähe des Tännesberger Ortsteils Kainzmühle (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) wurde durch die Betreiberfirma des dortigen Wasserkraftwerkes eine Sonaruntersuchung des Gewässers veranlasst. Ein hierbei gewonnenes Sonarbild ließ in Ufernähe auf ein Fahrzeug mit Fließheck schließen. Die nähere Lokalisierung sowie Bergung des Fahrzeugs erfolgten durch Einsatzkräfte der Tauchergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei.







„Wie die Inaugenscheinnahme des geborgenen und stark in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeugs ergab, handelt es sich um einen Audi 100 Coupé S, in gelblichem Farbton“, so ein Polizeisprecher. Am Fahrzeug selbst war noch das hintere amtliche Kennzeichen SAD-AD 843 angebracht - samt HU-Plakette mit Ablaufdatum Januar 1980.

Wohl über längere Zeit im Wasser gewesen

„Aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion muss davon ausgegangen werden, dass sich der nun Oldtimer über einen längeren Zeitraum auf den Grund des Stausees befand“, so ein Polizeisprecher. Wie die weiteren Recherchen der Beamten ergaben, wurde der Pkw der oberen Mittelklasse zwischen 1968 und 1976 gebaut.

Insgesamt wurden über 30.000 Audi 100 Coupè S produziert. Inzwischen sind die Sportwagen eine Rarität und werden - in einwandfreiem Zustand - zu Preisen von rund 40.000 Euro gehandelt.

Zusammenhang mit schwerer Straftat? Polizei bittet um Hinweise

„Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Fahrzeug in Verbindung mit einer schweren Straftat stand, bittet die Polizeiinspektion Vohenstrauß um Hinweise aus der Bevölkerung“, so ein Polizeisprecher.

Die zentralen Fragen der Beamten:

-Wer war in den 1970er/Anfang 1980er Jahren im Besitz eines solchen Fahrzeugs aus dem Zulassungsbezirk Schwandorf?

-Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Entsorgung machen?

-Wer kann Angaben zu ehemaligen VAG-Händlern im Bereich Schwandorf machen, die dieses Fahrzeugmodell zum Verkauf anboten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Vohenstrauß unter der Telefonnummer 09651/92010 entgegen.

− ce