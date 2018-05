Auto

Audi peilt Verkauf von 800 000 E-Autos im Jahr 2025 an

Audi will ab 2025 jährlich mindestens 800 000 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkaufen. Dieses Ziel gab Vorstandschef Rupert Stadler am Dienstag in Ingolstadt bekannt - einen Tag vor der Hauptversammlung mit dem neuen VW-Konzernchef und Audi-Aufsichtsratschef Herbert Diess. Das wäre dann ein Drittel aller ausgelieferten Fahrzeuge. Mercedes-Benz und BMW sind vorsichtiger und planen je nach Kundennachfrage mit einem Anteil von 15 bis 25 Prozent.