Auto Audi und BMW in China wieder im Normalbetrieb Nach den Einschränkungen durch das neuartige Coronavirus produzieren Audi und BMW in China wieder.

Merken

Mail an die Redaktion Das BMW-Logo ist in einer Felge zu sehen. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Ingolstadt.Die Produktion laufe seit Montag wieder, sagte ein BMW-Sprecher am Dienstag. Eine Audi-Sprecherin sagte, sowohl in der Produktion im Joint Venture als auch in allen anderen Geschäftsbereichen sei wieder Normalbetrieb erreicht. Zuvor hatte die „Automobilwoche“ über die Wiederaufnahme des Betriebs bei Audi berichtet.

Audis Marketing- und Vertriebsvorständin, Hildegard Wortmann sagte der Branchenzeitung über die Geschäfte in China: „Im Moment treten Kunden überwiegend online in Kontakt mit Audi, darauf fokussieren wir aktuell auch unsere Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten. In den Showrooms und bei den Händlern passiert, je nach Region, gerade weniger.“