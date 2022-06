Anzeige

Audi verlängert Kurzarbeit - Noch eine Montagelinie betroffen von Markus Schwarz

Bei Audi gibt es weiter Kurzarbeit.

Die Teileversorgung beim Ingolstädter Autohersteller Audi bleibt weiterhin angespannt.

Grund sind nach wie vor die Unterbrechungen globaler Lieferketten auf Grund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Das Unternehmen hat daher vorsorglich weiter Kurzarbeit angemeldet, nun bis zum 31. Juli. Das teilte der Automobilbauer am Donnerstagfrüh nach DK-Informationen seinen Mitarbeitern im internen Mynet mit. Konkret betroffen davon ist in der kommenden Woche (ab dem 27. Juni) allerdings nur noch eine Montagelinie, und zwar die Montagelinie 3 (Audi A3, Q2).







Dort fallen in der kommenden Woche die Spät- und die Dauernachtschicht aus. Wie ebenfalls dieser Tage bekannt wurde, lädt die Ingolstädter Audi-Zentrale ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 6. Juli zur ersten Betriebsversammlung in Präsenz seit Beginn der Corona-Krise.

