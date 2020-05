Anzeige

Fussball Aue kann mit Sieg in Nürnberg 40-Punkte-Marke knacken Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue kann bereits am 27.

Mail an die Redaktion Aues Trainer Dirk Schuster steht an der Seitenlinie. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild - Pool/dpa/Archivbild

Aue.Spieltag den wohl vorentscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen. Mit einem Sieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg würde die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster die Marke von 40 Punkte knacken. „Das ist ein großes und ambitioniertes Ziel. Dass wir die Möglichkeit haben, zu diesem frühen Zeitpunkt in Sachen Klassenerhalt relativ sicher zu sein, ist nochmal eine spezielle Motivation“, sagte Schuster. In den zuletzt gesperrten Tom Baumgart und Calogero Rizzuto stehen Aues Trainer zwei weitere Alternativen für die Außenbahnen zur Verfügung. Verzichten müssen die Erzgebirger nur auf Fabian Kalig, Steve Breitkreuz (beide langzeitverletzt) und Nicolas Sessa (Schulterverletzung).