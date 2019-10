Fussball Aue will Nürnberg auf Distanz halten Der FC Erzgebirge Aue möchte seinen vierten Tabellenplatz in der 2.

Mail an die Redaktion Aues Trainer Dirk Schuster. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentrabild/dpa/Archivbild

Aue.Fußball-Bundesliga verteidigen. Gegen den 1. FC Nürnberg strebt die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Freitag (18.30 Uhr/Sky) den fünften Saisonsieg an. Bei einem Erfolg können die Sachsen ihren Vorsprung auf die Franken, die derzeit Sechster sind, auf fünf Zähler ausbauen. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel. Wir müssen wieder an unsere Grenze gehen, um erfolgreich zu sein. Die Nürnberger haben die zweite Liga inzwischen besser angenommen als zu Saisonbeginn“, sagte Schuster bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer lobte seine Mannschaft für die sehr guten Trainingsleistungen in der Länderspielpause. „Wir sind körperlich und psychisch so vorbereitet, dass wir den Nürnbergern unter Flutlicht einen heißen Tanz liefern können“, betonte Schuster, der mit Ausnahme von Erik Majetschak (Reha) auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.