Auf das Hochgefühl folgt der Absturz

Von Susanne Wolf

Regensburg.Auf einer Couch im Kontaktladen Akut der DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V. sitzt die 26-jährige Cora (Name von der Redaktion geändert). Sie trägt zerrissene Jeans, Sportschuhe und eine schwarze Lederjacke. Ihre Haare sind ausgewaschen und haben einen leichten Rotstich. Sie sieht gepflegt aus und wirkt wie eine ganz normale junge Frau, die nur etwas durch ihr punkiges Aussehen auffallen möchte. Aber sie wippt mit den Füßen und kann die Hände nicht stillhalten.

Der Schein trügt also: Cora ist nicht aufgeregt, sondern gerade auf Entzug von Crystal Meth – und deswegen aufgedreht. „Ich habe seit drei Tagen kein Crystal genommen“, erzählt sie und fügt hinzu: „Freiwillig.“ Sie war schon mehrmals „offiziell“ auf Entzug. „Offiziell“ bedeutet, dass ihre Mutter sie zweimal ins Bezirksklinikum hat einweisen lassen. „Vorletztes Jahr war ich sogar sieben Monate auf Therapie.“ Der letzte Entzug liegt erst ein paar Monate zurück, da die junge Frau im Gefängnis war, um eine Strafe wegen Schwarzfahrens abzusitzen. Doch obwohl sie danach jedes Mal clean war, konsumierte sie kurz danach wieder Crystal Meth – und war zurück in der Abhängigkeit. „Es ist einfach dieser Kick, von dem du nicht mehr wegkommst. Dir gefällt dieser Kick und dann bist du die ganze Zeit drauf. Du bist auf die Droge fixiert.“ Und doch wird im nächsten Moment klar, dass das nicht der wahre Grund ist, warum sie Crystal konsumiert. „Ich möchte immer alles verdrängen, aber im Endeffekt ist gar nichts gut! Man muss jeden Tag neu kämpfen“, erzählt sie und Tränen beginnen ihr über die Wange zu laufen.

Wenn „im Notfall“ kein Crystal verfügbar ist, dann werden eben andere Drogen konsumiert



Angefangen hat alles vor rund zehn Jahren. Cora beginnt eine Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin, hat aber familiäre Probleme. „Meine Mutter ist alkoholabhängig. Sie hat sich nicht für den Haushalt interessiert. Ich musste alles machen. Irgendwann war mir das zu viel“, erinnert sie sich. Durch Gewalt in der Familie und Gewalt in ihren Beziehungen verliert sie jedoch komplett den Halt und kommt erstmals durch Freunde in Berührung mit Crystal Meth. „Erst habe ich ab und zu eine Nase genommen. Dann gefällt es dir und du nimmst immer mehr. Seit ich 21 bin, nehme ich es täglich.“ Konsumiert habe sie in ihren „Höchstzeiten“ bis zu einem Gramm täglich. Heute nimmt sie ein Drittel davon pro Tag – wenn sie konsumiert.

Und wie kommt man an so eine große Menge des Methamphetamins? „Du bekommst das hier sehr leicht. Du musst zwar deine Quellen haben, aber dann kriegst du es sofort.“ Das Crystal kommt vor allem aus tschechischen Drogenküchen über die Grenze nach Bayern. Viele Konsumenten würden selbst nach Tschechien fahren und es sich besorgen. „Du kriegst es sehr leicht über die Grenze“, weiß Cora. „Gibt es trotzdem mal nichts, besorgst du dir etwas anderes. Man lebt polytoxisch: Hast du kein Crystal, nimmst du Alkohol. Hast du keinen Alkohol, nimmst du Heroin. Hast du kein Heroin, nimmst du Tabletten. Du versuchst, irgendwie einen Rausch zu erreichen.“ Auch die Finanzierung sei kein Problem. „Holt sich jemand was, zwickst du dir was ab.“

Einer Sache ist sich die Abhängige zwar bewusst: „Heute sind überall Streckmittel mit drin. Ich weiß, dass Crystal mit Aceton gestreckt wird.“ Trotzdem nimmt sie es. Denn der Wunsch danach, alles zu betäuben, sei größer als die Angst vor den Streckmitteln. „Es macht viel kaputt“, erzählt sie traurig. „Freunde verloren, Familie verloren, Kind verloren.“ Ihre Familie hat im Lauf ihrer Abhängigkeit den Kontakt zu ihr abgebrochen. Mit 23 wird sie schwanger „Da war ich komplett sauber.“ Sie bringt einen Sohn zur Welt. Doch schnell ist sie zurück im Drogensumpf: „Der Kindsvater war alkoholabhängig und ich habe mich für die Drogen entschieden“, gesteht sie.

Infolgedessen muss ihr Sohn zu einer Pflegefamilie. „Als der Kleine weggekommen ist, habe ich mit dem Ballern angefangen.“ Mit „ballern“ bezeichnet sie den Crystal-Konsum mittels einer Spritze. „Irgendwann brauchst du jeden Tag etwas. Es kommen Benzos dazu, dann kommt das Heroin dazu“, erzählt sie. „Ich habe fast alles durch – und ich bin nicht stolz darauf“, fügt sie reumütig hinzu. „Es macht dich einfach kaputt. Ich habe acht Selbstmordversuche hinter mir, drei wären fast tödlich gewesen. Der letzte war vor zwei Jahren.“ Durch ihre Abhängigkeit hat Cora nicht nur ihre Freunde, ihre Familie und ihren Sohn, sondern auch ihr Zuhause verloren. „Ich lebe seit drei Jahren auf der Straße. Ich schlafe oft im Obdachlosenheim. Es ist kein schönes Leben...“ Nach kurzem Zögern fügt sie hinzu: „Ich bereue es sehr!“

Im High-Zustand ist das Verhalten anders und die Konsumenten werden oft auch kriminell



Sie gesteht, dass die hochgefährliche Droge nicht nur schnell abhängig mache, sondern auch im Lauf der Zeit den Körper zerstöre. „Man merkt es vom Aussehen her: Du nimmst radikal ab. Und auch vom Verhalten her bist du total anders.“ Menschen, die keine Erfahrung mit Drogen oder Abhängigen haben, werden sich fragen, wie genau das Verhalten sich durch die Einnahme von Crystal ändert.

Ihren High-Zustand erklärt Cora so: „Du bist einerseits sehr konzentriert auf eine Sache, andererseits bist du total arrogant. Und du baust eine Scheiße nach der anderen...“ Mit dieser Aussage spielt sie auf ihre vielfachen Besuche in Spielotheken ab. „Du bleibst in der Spielo hängen, da du auf Crystal hochkonzentriert bist, und schmeißt dein ganzes Geld da rein – in der Hoffnung, dass du etwas gewinnst.“ Doch es gehe auch noch weiter, „kriminelle Machenschaften“ bezeichnet sie es. „Viele begehen Einbrüche, sie machen Schulden und bezahlen nichts zurück.“ Sie selbst ist „nur wegen Schwarzfahrens“ vorbestraft.

Und auch Wahnvorstellungen gehören zu ihrem Crystal-Meth-Alltag. „Vorletztes Jahr habe ich vier Tage durchgehend Polizeisirenen gehört – obwohl sie gar nicht da waren. Ich habe die Polizei rumfahren sehen, obwohl sie nicht da war. Du hast Paranoia, dass dich jemand verfolgt.“

Auch wenn sie sicher ist, dass sie ihren Sohn nicht mehr so schnell zurückbekommt, merkt man, dass sie den Absprung schaffen will. „Mich hält mein Leben. Ich habe keine Lust zu sterben! Ich möchte irgendwann komplett clean sein und mein Kind bei mir haben!“ Doch laut Cora entspricht es nicht der Realität, dass man so leicht von Crystal Meth wegkomme, wie immer behauptet werde. Wichtig sei vor allem, dass man es selbst wolle und eine wichtige Bezugsperson an der Seite habe, die einen unterstützt. „Ich komme jetzt schon drei Tage ohne Crystal klar. Es ist schwer, aber es geht!“, zeigt sie sich optimistisch. Der Wunsch ist da – bleibt zu hoffen, dass er stark genug ist, um die junge Frau aus dem Sumpf dauerhaft herauszuholen.

Crystal Meth und die Polizei Die Droge: Methamphetamin wird synthetisch hergestellt und findet in der Medizin als Arzneistoff Verwendung. Missbraucht wird die psychoaktive Substanz in der Drogenszene als stimulierende und euphorisierende Rauschdroge, besser bekannt unter den Modenamen Crystal Meth, Meth, Crystal oder Ice. Im Zweiten Weltkrieg wurde Meth millionenfach als „Panzerschokolade“, „Fliegermarzipan“ oder „Hermann-Göring-Pillen“ verwendet, um einerseits das Angstgefühl der Soldaten, Piloten und Fahrzeugführer zu dämpfen und andererseits deren Konzentrations- und Leistungsfähigkeit zu steigern. Heute sind sowohl die Herstellung als auch der Besitz und das Inverkehrbringen in Deutschland strafbar. Trotzdem wird Crystal Meth vielfach konsumiert – in allen Gesellschaftsschichten.

Die Polizei: Laut Polizeilicher Kriminalstatistik waren im Jahr 2016 von 321 Drogentoten in Bayern 25 Crystal-Meth-süchtig. Die Konsumenten betreffende Zahlen liegen nicht vor. Vermutlich liegt die Dunkelziffer sehr hoch. Albert Brück, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Oberpfalz, erläutert, dass Crystal Meth im Vergleich der Betäubungsmittel insgesamt in Regensburg eine eher geringe Rolle spielt. Grund hierfür könnte sein, dass wenige Konsumenten aufgegriffen werden, da sich alles bei den Konsumenten zu Hause abspielt, wie Cora erzählt hat. „Crystal Meth ist eigen, dass durch die Wirkung, die es bei den Konsumenten auslöst, ein sehr schneller körperlicher Verfall zu beobachten ist“, erklärt Brück. „Das fällt uns im Vergleich zu anderen Suchtmitteln immer wieder auf.“

